Fogo não afetou restauração de seminário A primeira fase da restauração do Seminário Episcopal da Luz, na região central, não foi prejudicada pelo incêndio que atingiu o prédio histórico no sábado, segundo a engenheira da Arquidiocese de São Paulo, Maria Aparecida Soukef Nasser. A primeira fase consistia principalmente na demolição de "puxadinhos" que as lojas de vestidos de noivas construíram no pátio do seminário. Depois de demolidas as construções irregulares, a fachada interna que dá para a Avenida Tiradentes foi restaurada.