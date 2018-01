Fogo em depósito espalha chamas por bairro em Diadema

Um incêndio de grandes proporções atinge desde as 7h15 desta sexta-feira, 27, uma fábrica de produtos químicos localizada entre as avenidas Nossa Senhora das Graças e Henrique de Léo, no Jardim Ruyce, em Diadema, no Grande ABC, muito próximo à Rodovia dos Imigrantes. Até o momento, foram confirmados cinco feridos.

Reprodução

As labaredas atingem a fiação elétrica. Várias explosões ocorrem no local. O produto inflamável se espalhou pelas ruas e pelos bueiros, fazendo com que o fogo tomasse conta de parte das ruas do quarteirão. Quinze equipes dos bombeiros em 19 viaturas, enviadas de todo o Grande ABC, foram deslocadas para o incêndio.

Bombeiros da capital também enviaram equipes de apoio. Alguns imóveis vizinhos no entorno já foram atingidos pelo fogo.