Fogo em carreta complica a volta do paulistano Um congestionamento de 16 quilômetros na pista sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna complicou a viagem de volta do paulistano que foi passar o carnaval no interior ou no litoral norte do Estado. A pista teve de ser totalmente fechada por causa de um incêndio em um caminhão de produtos químicos.