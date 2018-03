Fogo em caminhão bloqueia faixa da Marginal do Tietê, em SP

A carroceria de um caminhão em chamas perto da Ponte da Casa Verde, em São Paulo, bloqueia uma faixa da pista expressa da Marginal do Tietê no início da tarde desta quinta-feira (13), causando congestionamento na via no sentido Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão segue por 2,5 km, até a altura da Ponte da Freguesia do Ó. O trânsito em todas as pistas da marginal naquele sentido estava travado ou lento por volta das 12h05.

A CET informou que o Corpo de Bombeiros já foi acionado para conter o incêndio. A ocorrência, informa o órgão de trânsito, foi registrada às 11h46. Às 12h, a cidade inteira tinha 61 quilômetros de engarrafamentos nas vias monitoradas pela CET.