Fogo destrói loja de artigos para festas na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu uma loja de artigos para festas na manhã deste domingo, 4, na Rua José Figliolini, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou 12 equipes ao local, o fogo começou por volta das 6 horas e se alastrou rapidamente. Os bombeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.