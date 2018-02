Fogo destrói local visitado por Michelle Obama

Destino gastronômico dos "saudáveis" famosos, o restaurante Oca da Tribo, em Brasília, foi destruído por um incêndio ontem. O restaurante recebeu Michelle Obama durante a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, em março deste ano.

Localizado nas margens do Lago Paranoá, em Brasília, o Oca da Tribo foi palco de uma apresentação de grupos de capoeira e de percussão no dia da visita de 30 minutos da primeira-dama americana. Na ocasião, Michelle agradou a plateia com um bom-dia - única expressão que aprendeu em português. Na sequência, provocou a filha Malia ao ouvir um jovem dizer que havia aprendido a falar borboleta em 20 línguas. "Então, Malia, pelo menos em 20 línguas!"

De acordo com os funcionários, as chamas tiveram início em uma mata localizada próxima do restaurante, especializado em comida natural. Fagulhas atingiram o teto, todo feito de palha, que imita uma grande oca indígena. Dezessete viaturas do Corpo de Bombeiros e 70 homens foram deslocados para o local, mas não conseguiram evitar que as chamas consumissem o estabelecimento.