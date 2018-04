Fogo destrói casas de 176 famílias em favela

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da favela Vila Telma, em Santos, ontem. O fogo começou por volta das 17h e foi controlado às 19h30. Não há registro de vítimas graves. Há 16 anos, 414 famílias moram no local, em palafitas sobre o dique de Vila Gilda. Pelo menos 176 tiveram as casas destruídas e estão abrigadas em uma escola municipal. De acordo com a prefeitura, 15 pessoas foram atendidas no Pronto-Socorro da Zona Noroeste. O fogo teria começado por causa de curto-circuito numa cafeteira.