Fogo destrói barracos em Paraisópolis

Por volta das 7 horas, houve o alarme de incêndio e 16 viaturas do Corpo de Bombeiros se dirigiram para o local, com auxílio de um helicóptero Águia da Polícia Militar. Não houve feridos, mas pelo menos 50 famílias ficaram desabrigadas.

No dia 14, mais de 600 pessoas também foram desalojadas por um incêndio que atingiu à noite a Favela Aracati, na Penha, zona leste de São Paulo. A Defesa Civil estima que cerca de 150 barracos tenham sido atingidos na ocasião - aproximadamente 70% dos 1.500 m² do terreno. A favela está localizada sob o Viaduto Aricanduva e foi formada no terreno há pouco mais de um ano.

Entre 2007 e 2011, ocorreram mais de 200 incêndios em favelas. A maioria dos inquéritos policiais foi inconclusiva. Por isso, a Câmara Municipal instalou no ano passado uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os casos. Neste ano, uma série de análises da CPI não avançou, por causa da falta de quórum - a maioria dos vereadores estava em campanha para a reeleição. / FELIPE TAU