Fogo destrói 96 hectares de vegetação em Brasília O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal levou quase seis horas para debelar um incêndio de grandes proporções que destruiu ontem mais de 96 hectares de vegetação nas proximidades de Brasília. Chamas de até 10 metros de altura consumiram animais, árvores, pasto, cercas, rede elétrica e benfeitorias na região de chácaras do Colorado, a 10 quilômetros do Plano Piloto, entre o Lago Norte e a cidade de Sobradinho.