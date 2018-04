Fogo atinge velório do Hospital São Paulo Incêndio atingiu um prédio anexo ao Hospital São Paulo, na Vila Mariana, zona sul, às 16h50 de ontem. As chamas atingiram a sala usada para velório no hospital, vazia no momento do incêndio. O fogo foi controlado em uma hora. Não houve vítimas. O diretor acadêmico do câmpus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Paulo Pontes, disse que só se pronunciará após a perícia.