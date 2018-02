Fogo atinge indústria no interior de SP

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma indústria localizada na altura do km 32 da Rodovia Castelo Branco, região de Jandira, por volta das 16 horas desta segunda-feira, 4.

Por volta das 19h30, havia ainda 24 viaturas do Corpo de Bombeiros no local para a fase de rescaldo, pois o fogo já havia sido controlado. O incêndio destruiu paredes do galpão e deixou um brigadista da empresa com ferimentos.

Notícia atualizada às 19h40.