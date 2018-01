Fogo atinge galpão de reciclagem no ABC

Um incêndio atingiu um depósito de materiais para reciclagem, na Avenida Barão de Mauá, na altura do número 2.300, na Vila América, na cidade de Mauá, no Grande ABC. Ao menos 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Não houve feridos.

O fogo teve começou na madrugada desta terça-feira, 5. Até as 4h30 parte das equipes ainda estava no local para trabalho de rescaldo, no qual o material queimado é resfriado para se evitar o surgimento de novos focos de incêndio.