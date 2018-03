Fogo atinge favela Real Parque, na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atinge a favela Real Parque, na zona sul de São Paulo, próximo à Marginal do Pinheiros, desde as 9h50 desta sexta-feira, 24. A Defesa Civil disse que ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O fogo teve início em dois barracos e, em seguida, se alastrou. De acordo com a Subprefeitura do Butantã, cerca de 1.500 pessoas, o que corresponde a 300 famílias, moram na região atingida pelas chamas.

Pelo menos vinte barracos já foram atingidos. Vinta e duas viaturas do Corpo de Bombeiros e seis unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram enviadas ao local, que atenderam três pessoas com crise nervosa. Ainda não há informações sobre mais feridos.

Trânsito

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 11h30, a pista local da Marginal do Pinheiros foi interditada, no sentido Interlagos, 500 metros antes da Ponte do Morumbi, para facilitar o trabalho dos bombeiros. O trânsito é desviado pela pista expressa.

No sentido Castelo, a via tinha 5,4 km de engarrafamento, na pista expressa, da Rua Doutor Rubens Gomes Bueno até a Rua Quintana.

(Com informações de Daniel Teixeira)

Texto atualizado às 12h10.