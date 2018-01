Fogo atinge favela depois de reintegração de posse em SP

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu na tarde deste sábado, dia 16, uma favela sob a Ponte Governador Orestes Quércia, na Marginal do Tietê, em São Paulo. Por causa do fogo, a ponte, conhecida como Estaiadinha, e a pista local da Marginal, no sentido Ayrton Senna, estão interditadas. Não há notícia de feridos.

As chamas começaram por volta de 15 horas e foram controladas pelos bombeiros por volta das 17 horas. Segundo alguns moradores, o fogo teria sido ateado por eles mesmos em protesto à ação de reintegração de posse da área - determinada pela Justiça a pedido da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Militar iniciou a operação pela manhã de hoje.

Quando o incêndio começou, os moradores ainda retiravam seus pertences, com apoio de funcionários da Prefeitura. O fogo atingiu alguns barracos e árvores do local. A área era ocupada por mais de 700 pessoas.

