Fogo atinge depósito de munições da Polícia Civil O depósito de armas e munições instalado no prédio do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal, em Brasília, foi atingido por um grande incêndio na noite de sexta-feira. Diversas salas foram destruídas, segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência. No local também estavam guardadas provas de crimes e drogas. Não se sabe ainda a causa do incêndio nem o montante do material destruído.