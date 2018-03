Fogo atinge depósito de alimentos no Brás

Um depósito de alimentos foi destruído por um incêndio na noite deste domingo, 14, na região cerealista do Brás, no centro de São Paulo.

Doze equipes dos bombeiros foram acionadas para o imóvel, localizado na altura do nº 150 da Rua Santa Rosa.

O fogo teve início às 19 horas e foi controlado somente as 21h30. Segundo os bombeiros, não houve feridos nem se sabe ainda a causa do incêndio.

Um engenheiro da Subprefeitura da Sé e a Defesa Civil também estão no local para avaliar as condições estruturais do imóvel atingido pelo fogo.