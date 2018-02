Fogo atinge barracões de escolas de samba Um incêndio na tarde de ontem destruiu parcialmente os barracões das escolas de samba do Rio Porto da Pedra, Alegria da Zona Sul (ambas da 2.ª divisão) e Flor da Mina do Andaraí (da 6.ª). Os galpões ficam na Rua Equador, na região portuária. Ninguém se feriu. Segundo a Liga das Escolas do Rio (Lierj), não haverá mudança nos critérios de rebaixamento porque há tempo de reconstruir alegorias e fantasias.