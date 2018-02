Fogo atinge banheiro de avião da TAM em pleno voo

Segundo nota da TAM, um primeiro incêndio foi identificado em uma lixeira do banheiro traseiro e, em seguida, controlado. Pouco depois, fumaça foi vista saindo do outro lavatório. "Não houve nenhuma falha técnica na aeronave. A companhia forneceu toda a assistência necessária aos passageiros", disse a empresa. Após os dois casos, o comandante seguiu para Brasília.

Na capital federal, agentes da Polícia Federal (PF) identificaram passageiros e tripulantes e revistaram as bagagens. Mas as causas do incêndio não foram confirmadas. Ao Jornal Nacional, da Rede Globo, a PF informou que uma das suspeitas é de que um dos passageiros estava fumado no interior do avião - o que é proibido desde 1998.

Os passageiros foram transferidos de aeronave e só puderam seguir para Belém às 16h01.

Um segundo voo da TAM também teve de fazer um pouso de emergência ontem. O JJ 3739, que seguia de Brasília para São Paulo, aterrissou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os passageiros tiveram de seguir viagem de ônibus. Um deles contou ao Estado que o comandante informou no voo que um raio havia danificado parte dos equipamentos do bico do avião. Mas a TAM negou e disse que o voo seguiu para Campinas por causa do mau tempo em São Paulo, onde não haveria teto para aterrissagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos anos 1970. Em 1973, um incêndio iniciado em um dos banheiros de avião da Varig, que fazia a rota Rio-Paris, provocou a morte de 123 pessoas - após pouso de emergência mal sucedido em uma plantação a 4 km do aeroporto. Apenas dez tripulantes e um passageiro sobreviveram.