Fogo atinge 40 barracos e deix um ferido em favela de SP

Cerca de 40 barracos da Favela Paraisópolis, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram destruídos na manhã desta segunda-feira, 2, deixando uma pessoa ferida, que foi levada para um hospital da região do Campo Limpo, de acordo com informações da Defesa civil.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), oito equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a favela, que fica na Rua Ernest Renan, altura do número 400, por volta das 8h30. O fogo já foi controlado.

Atualizada às 11:22