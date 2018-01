Foco em diminuir os roubos e fim da crise ajudam a explicar A relação entre crise econômica e crescimento de crimes contra o patrimônio está bem documentada em estudos. Quando aumenta o desemprego cresce a tentação dos ladrões em potencial em buscarem dinheiro na base da violência. Em São Paulo, por exemplo, desde os anos 1980, os casos de furto qualificado cresceram um ano depois dos ciclos recessivos dos anos 1980, 1990 e 2000. Caíram em épocas de prosperidade, após o Plano Cruzado, em 1986, e o Plano Real, em 1994. Entre 2008 e 2009, durante a crise financeira mundial, os roubos voltaram a atingir números recordes no Estado. Tornaram a diminuir agora, com a retomada do crescimento.