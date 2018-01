Foco de incêndio interdita quatro pistas da rodovia Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um foco de incêndio consome, desde as 10h30 desta sexta-feira, 27, trecho de mata do Parque Ecológico do Tietê, próximo ao quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na grande São Paulo. Quatro faixas de rolamento da rodovia, sentido São Paulo, estão interditadas desde as 12h10.

O motorista deverá usar a saída do quilômetro 19 para chegar à capital paulista. O trânsito segue ruim do quilômetro 23 ao quilômetro 20. No sentido Taubaté, segue tranquilo.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e estão combatendo o fogo. A visibilidade do motorista que trafega pela rodovia está parcialmente comprometida, de acordo com a concessionária Ecopistas. O tráfego, no sentido São Paulo, está lento entre os quilômetros 23 e 20. No sentido oposto, segue tranquilo.