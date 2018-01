Foco de grupo será atos na Copa, diz manifestante que pratica a tática black bloc Entre 60 a 80 jovens formam o núcleo do Black Bloc com presença mais frequente nas passeatas. Eles estão mais agressivos e jogam coquetéis molotov contra os policiais "porque não estão sendo ouvidos". "O Rio é nosso espelho e o que eles fazem é uma forte referência para os ativistas de São Paulo", diz uma das manifestantes que pratica a tática black bloc, em entrevista ao Estado. "A Copa do Mundo é o nosso norte. É quando começarão as ações verdadeiras, de maneira mais intensa", afirmou.