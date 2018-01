Fluxo de veículos para o litoral paulista é menor do que o esperado

SANTOS - Pouco mais de 73 mil veículos desceram a serra no período da meia-noite de quarta-feira, 18, até as 10 horas desta quinta, 19. Os números contrariaram as expectativas de que o movimento no Sistema Anchieta/Imigrantes aumentasse nas primeiras horas do feriado de Corpus Christi.

As fortes chuvas que caíram durante a madrugada na capital e na Baixada Santista talvez tenham desanimado os motoristas a fazer a viagem. A queda de temperatura também pode ter contribuído para o adiamento da viagem, que deve ser feita no decorrer do dia.

A estimativa da Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI), é de que entre 160 mil e 270 mil veículos desçam a serra para passar o fim de semana prolongado à beira-mar. Mas, em razão do fraco movimento, a concessionária deixou de efetuar a Operação Descida, com sete pistas direcionadas para a Baixada e três para a subida da serra.

Por enquanto, cinco pistas foram colocadas à disposição dos motoristas para a descida e cinco para a subida. No sistema de travessias de balsas, da Desenvolvimento Rodoviário S.A., o movimento também é bastante fraco. Praticamente não há espera na travessia Santos-Guarujá.