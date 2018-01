Rodovia dos Imigrantes tem 20 km de congestionamento

SÃO PAULO - O fluxo de veículos para o litoral paulista se intensificou na tarde deste sábado, 26, e a Rodovia dos Imigrantes já registra quase 20 quilômetros de congestionamento. De acordo com a Ecovias, que administra a via, são três pontos de parada ao longo da estrada: um do km 37 ao km 40, outro do km 40 ao km 53 e mais um do km 63 ao km 65, na chegada a São Vicente.

Nas demais rodovias que cortam o Estado de São Paulo, inclusive na Anchieta, que também conecta a capital à Baixada Santista, o tráfego é normal.

A concessionária responsável pela Fernão Dias informou que a operação para retirada da passarela no km 877, na região de Estiva (MG), danificada quarta-feira, 23, por um caminhão, já foi retirada. O trânsito no local é normal, mas o motorista precisa ficar atento a desvios feitos para que os guindastes possam manobrar.