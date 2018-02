Flanelinhas são presos por tráfico de drogas no Rio

SÃO PAULO - Quatro flanelinhas que vendiam drogas para clientes de classe média alta no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 2, em uma operação policial. Eles foram pegos nas proximidades da Praça Santos Dumont, na Gávea, com 42 papelotes de maconha, 12 de cocaína e R$ 860 em dinheiro, de acordo com a Polícia Civil do Rio.

Segundo o delegado Fábio Barucke, titular do 15º DP, o grupo vinha sendo investigado e monitorado há cerca de dois meses pela venda de drogas na região. Outros cinco flanelinhas foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados.