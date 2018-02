Flanelinhas e falta de banheiro público são preocupações SÃO PAULO - Entre as dez ideias mais bem votadas pelos internautas no tema Convivência, aparecem ainda sugestões para que as escolas ofereçam aulas de cidadania e informem seus alunos sobre a necessidade de não jogar lixo na rua, para que os nordestinos que vivem em São Paulo sejam mais respeitados e para que sejam criados mais banheiros públicos na cidade. Banir de vez os flanelinhas das ruas foi outra demanda muito votada.