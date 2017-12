Flamengo vai processar goleiro por danos à imagem O Flamengo vai rescindir o contrato de Bruno e processá-lo por perdas e danos à imagem do clube. A decisão foi divulgada ontem pela presidente, Patrícia Amorim, em entrevista à TV Globo. A medida foi uma recomendação do conselho de juristas formado para estudar o caso. Logo depois da divulgação do desaparecimento de Eliza, o clube afastou o jogador, que era capitão do time. "Ele estava muito tranquilo, muito tranquilo. Olhava no olho. Aquela tranquilidade me assustou, porque nenhum de nós estava tranquilo. Foi difícil, complicado. Depois ele saiu pela quadra e eu vi na internet que ele disse que ainda iria rir da situação. A gente não estava rindo", disse. / TALITA FIGUEIREDO