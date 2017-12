A Justiça do Rio determinou na segunda-feira que o Clube de Regatas Flamengo deposite em juízo 17,5% do salário do ex-goleiro Bruno Fernandes como adiantamento de pensão alimentícia. O depósito deverá ser feito no processo pelo reconhecimento da paternidade, aberto por Eliza Samudio contra Bruno, quando ela estava grávida, em 2009. Eliza acusava Bruno de tê-la agredido e tentado fazê-la abortar o bebê.