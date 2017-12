Flamengo chama juristas e patrocínio de atleta é suspenso A diretoria do Flamengo criou uma comissão jurídica para analisar a rescisão de contrato de Bruno Fernandes. Em nota oficial, informou que "notáveis juristas", todos sócios do clube, vão "examinar a situação e recomendar à presidência aquilo de melhor para o clube". A ordem lá é para que ninguém toque no assunto. O goleiro tem vínculo com o time até o fim de 2012. Patrocinadora do Flamengo, a Olympikus anunciou que o contrato com Bruno, oficializado em maio, está suspenso.