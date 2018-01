''Fizeram uma armação contra meu pai'', diz filho Filho de um dos envolvidos no escândalo de 1948, o diretor de futebol do Palmeiras, José Cyrillo Júnior, tinha 6 anos quando o pai foi alvo de investigação secreta na Câmara. "Eu ouvi falar, depois de mais velho, sobre essa montagem que os donos de cinemas fizeram com meu pai e com o Dr. Ottobrini", afirmou o diretor, que recebeu do "Estado" cópias das atas das sessões secretas.