Fiscalização vai aumentar até o fim de setembro

Nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, que têm velocidades superiores às de demais vias da cidade, as principais medidas para reduzir acidentes, atropelamentos e mortes foram: diminuição da velocidade de 90 km/h para 70 km/h para veículos pesados e restrição à circulação de motos na pista expressa da Marginal do Tietê. Na Estrada do M"Boi Mirim, na zona sul, os 80 agentes que fiscalizam o trânsito diariamente orientam sobre a importância da travessia em local seguro, entre outras ações.

A CET disse que vai analisar o tempo de travessia dado aos pedestres pelos semáforos e, se possível, elaborar projeto para aumentá-lo nos cruzamentos da Avenida Aricanduva, na zona leste. Os técnicos também vão verificar a necessidade de repintar faixas no cruzamento da Avenida Luís Ignácio de Anhaia Mello com a Rua Ribeirópolis, na região. Já o semáforo no conjunto habitacional Parque do Gato, na Marginal do Tietê, que apresentou falhas por causa das chuvas, já opera normalmente.