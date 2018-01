Fiscalização reprova padarias da zona leste A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vistoriou, ontem, 20 padarias, duas bancas de jornal e outros três estabelecimentos comerciais na região da Mooca, zona leste, para checar as condições de acessibilidade. Só as bancas foram aprovadas. Os demais locais foram notificados. Nas padarias, a principal irregularidade é a falta de rampas. Banheiros e estacionamentos também apresentaram problemas. A multa para reincidentes é de R$ 3.500.