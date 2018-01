Fiscalização parou após campanha de pastor contra Kassab O megatemplo do Brás já havia sido fechado pela Prefeitura no fim do ano passado. No entanto, a situação foi revertida em dois meses e agora volta a entrar no foco. A decisão da juíza Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi destaca que a análise dos documentos apresentados indica "plausibilidade às irregularidades imputadas aos agentes da Municipalidade (seja quanto à expedição de alvarás temporários em confronto com a autorização legal) e ao Contru". As dúvidas sobre "o exercício efetivo do Poder de Polícia municipal" surgem meses depois que uma série de cartazes apócrifos foram colocados no entorno do Brás.