Fiscalização na Galeria Pagé continua nesta segunda-feira

SÃO PAULO - A Guarda Civil Metropolitana (GCM) continuou nesta segunda-feira, 11, a operação de combate à pirataria, contrabando e sonegação fiscal na Galeria Pagé, iniciada na última sexta-feira, 8, que já vistoriou cerca de 50 lojas. Foram detidas 16 pessoas e encaminhados 48 estrangeiros à Polícia Federal (PF). A Vigilância Sanitária emitiu ainda dois autos de infração e uma interdição por falta de higiene.

O bloco administrativo deve ter a fiscalização concluída e o acesso totalmente liberado ainda nesta segunda-feira, 11. Para o outro bloco, a conclusão dos trabalhos está prevista para quarta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira haverá uma reunião na sede da Prefeitura de São Paulo, com os novos controladores da Galeria Pagé e do edifício, além de representantes de órgãos públicos, na qual será discutida a plena regularização do local.