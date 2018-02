Fiscalização fecha Galeria Pajé no centro de SP

SÃO PAULO - A Guarda Civil Metropolitana (GCM) deve encerrar nas próximas horas deste sábado, 9, mais uma operação na Galeria Pagé, tradicional centro popular de compras localizado na região da 25 de Março, região central de São Paulo. A galeria está fechada desde as 16 horas desta sexta-feira, quando um efetivo de mais de 200 guardas deu início à operação, que visa fiscalizar o comércio de produtos falsificados.

Pela manhã, os guardas tentavam convencer os lojistas a abrirem seus boxes para que o efetivo possa dar continuidade na operação.

Alegando que a Guarda Civil não tem poder de interferir e realizar esse tipo de ação dentro de um patrimônio privado, ainda mais quando não dispõe de um mandado judicial, o advogado dos lojistas recomendou aos clientes que não entrem no prédio. "Eles não tem autoridade para realizar esse tipo de ação e nem possuem em mãos um mandado judicial", afirmou Ederson Blanco, advogado dos lojistas.

Desde sexta-feira, vários lojistas estrangeiros que atuam irregularmente no centro de compras foram detidos e encaminhados à Polícia Federal, assim como mercadorias apreendidas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) afirmou à reportagem que a fiscalização no local não é feita apenas pela Guarda Civil Municipal. Participam da ação Polícia Federal, Receita Federal, Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça, Polícia Civil/DEIC, Polícia Militar, Secretaria da Fazenda e Receita Estadual, Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, Secretarias Municipais de Segurança Urbana, com a Guarda Civil Metropolitana, de Controle Urbano - CONTRU, de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, de Finanças, por meio do departamento de tributos, de Transportes, com a CET, e da Coordenação das Subprefeituras, com agentes da Subprefeitura Sé e do CCOI.

Ainda de acordo com o Gabinete, os lojistas cooperam com a ação e acompanham a fiscalização administrativa.

Texto atualizado às 16h35 de segunda-feira, 11.