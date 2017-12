Fiscalização em rodovias será reforçada na saída para Semana Santa

SOROCABA - A saída para o feriado da Semana Santa, nesta quinta-feira, 13, terá reforço na fiscalização nas principais rodovias do Estado de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária suspendeu folgas e vai dispor de 1,6 mil homens para fiscalizar principalmente excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e uso de cinto de segurança, infrações responsáveis pelo maior número de acidentes nas estradas. Os policiais operarão 100 radares portáteis com tecnologia para identificar veículos furtados, clonados ou com documentação pendente.

A maioria dos 641 pontos de fiscalização de velocidade estará em operação, dos quais 364 radares fixos, 68 radares estáticos e 109 lombadas eletrônicas. Na malha operada por concessionárias, o policiamento rodoviário terá acesso às imagens das câmeras de monitoramento 24 horas para flagrar motoristas em direção perigosa ou trafegando pelo acostamento. O reforço no policiamento vai atingir também as praças de pedágio, com ações operacionais para o combate a crimes como roubos de carga, contrabando e sequestros.

Em rodovias federais que cortam o Estado, como a Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt, foram planejadas ações especiais em pontos críticos para coibir arrastões em caso de congestionamento. O planejamento da PRF levou em consideração a análise de dados estatísticos que apontaram os pontos críticos para esses crimes e também aqueles com altas taxas de acidentes graves. Na Semana Santa de 2016, a PRF registrou uma redução de 18% no índice de mortes e de 44% no índice de acidentes graves nas rodovias federais de todo o país, em comparação com 2015.