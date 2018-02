Fiscalização de restrições já pode ser feita na rua Um acordo entre o Dipo e a Secretaria da Segurança Pública do Estado já facilita a fiscalização do cumprimento das cautelares. As decisões tomadas pelos juízes são encaminhadas ao banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), ficando disponíveis para consulta durante as abordagens feitas por policiais nas ruas. Isso ocorria anteriormente apenas com presos já condenados, que cumprem pena em liberdade.