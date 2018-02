Fiscalização apreende mais de 33 mil produtos irregulares no centro de SP

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Mais de 33 mil produtos pirateados e contrabandeados foram apreendidos desde quarta-feira, 20, no Shopping Azulão, que fica na região do Brás, no centro de São Paulo, durante a Operação de Combate à Pirataria, Contrabando e Sonegação Fiscal.

Durante a ação, 20 pessoas foram identificadas (14 chineses e seis brasileiros). Outras três pessoas (dois chineses e um brasileiro) foram conduzidas ao 12º DP, por violação dos direitos autorais - pirataria.

A Polícia Federal, a Receita Federal e a Receita Estadual farão análise detalhada nos documentos pessoais dos estrangeiros e fiscais, bem como nas notas dos produtos apresentados. A Operação será finalizada nesta sexta-feira, 22.