Fiscais autuam 26 lojas do Shopping JK por mostrar preço em moeda estrangeira Fiscais do Procon-SP e do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) autuaram 26 lojas do recém-inaugurado Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul da capital. Os estabelecimentos comerciais são acusados de infringir o Código de Defesa do Consumidor.