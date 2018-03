O Departamento de Transportes Públicos (DTP) de São Paulo e a SPTrans apreenderam 57 táxis clandestinos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, entre 14 de agosto a 8 de setembro. Os fiscais vistoriaram 739 táxis e multaram 84. No ponto do aeroporto operam 456 veículos do sistema comum. Além desses, 621 veículos do sistema rádio-táxi Vermelho e Branco estão autorizados a operar no local.