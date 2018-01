Fiscais apreendem 260 kg de lagosta Duzentos e sessenta quilos de lagosta apreendidos no aeroporto de Fortaleza fizeram a festa nesse domingo, 22, de instituições de caridade na capital cearense. A lagosta ia para São Paulo e Roraima, mas por não apresentar liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, foi confiscada no sábado. A apreensão ocorreu porque a empresa não informava a origem da lagosta, o que é exigido por lei.