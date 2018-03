Fique de olho Livro de culinária revela receitas secretas das divas

OU TEL.: (21) 2523-5299

PREÇO: R$ 79,90

Uma dica para quem gosta de culinária e celebridades. Recém-chegado ao mercado, o livro As Divas na Cozinha (320 págs.) reúne as receitas preferidas de 50 mulheres que marcaram época. "As divas também se interessavam pelo fogão", conta o escritor Evânio Alves, de 36 anos. "Audrey Hepburn, por exemplo, sempre fazia espaguete ao molho pomodoro e brownie de chocolate para o filho. E Marilyn tinha uma receita de recheio de peru com galinha e carne moída, parmesão e nozes. Já Liza Minelli ainda prepara para os amigos batata assada ao molho de caviar e vodca." As receitas foram testadas pelo autor.