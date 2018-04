Fios de enfeite de Natal no centro são roubados Dois homens armados renderam, às 5h de ontem, o vigilante que tomava conta das luzes natalinas na fachada do túnel da Avenida 9 de Julho, no centro. Os criminosos trancaram o funcionário em uma guarita móvel e levaram 100 metros de fios de cobre. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso. As lâmpadas foram deixadas pelos assaltantes. No mês passado, fios de cobre foram levados de enfeites de Natal na Marginal do Tietê e na Avenida 23 de Maio, sentido zona sul, do Viaduto Jaceguai até o Viaduto Paraíso.