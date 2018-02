Fio da rede elétrica provoca fogo em carros na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Dois carros pegaram fogo na manhã desta segunda-feira, 11, na Rua Lisboa, região do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, após serem atingidos por um cabo de energia elétrica, perto da Rua Artur de Azevedo.

O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura para apagar as chamas. Não houve feridos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a via está totalmente bloqueada no sentido centro, desde as 10h30.