Final de semana terá tempo quente e seco na capital paulista

SÃO PAULO - Na manhã desta sexta-feira, 15, os termômetros das estações meteorológicas, espalhadas por toda a cidade de São Paulo registravam 15ºC, por volta das 5h30. Já a temperatura na estação de Pirituba, localizada na zona norte, é de 12,2ºC, a menor registrada na capital.

No decorrer do dia o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas que devem chegar aos 28ºC. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar que no período da tarde podem atingir valores próximos aos 30%.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo continua estável nos próximos dias, contribuindo para grandes amplitudes térmicas. O sol predomina, a temperatura fica alta durante a tarde e a umidade relativa do ar baixa, principalmente entre 11 e 16 horas. O tempo continua seco e a vegetação seca também favorece a propagação de incêndios. As temperaturas oscilam entre a mínima de 12ºC e a máxima de 28ºC.