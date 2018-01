Final de semana será de calor com pancadas de chuva em SP

A manhã desta sexta-feira, 6, começou com céu parcialmente nublado e com chuviscos em pontos isolados de São Paulo, mas o sol deve aparecer ao longo do dia. As temperaturas continuam altas, com máximas próximas aos 32ºC. No final do dia, podem ocorrer pancadas de chuva.

O cenário não deve mudar no final de semana, com temperaturas superando os 30ºC e pancadas de chuva moderadas e fortes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Uma frente fria atuando no Sul do País deve chegar a São Paulo entre domingo e segunda-feira, amenizando o calor intenso desta semana.