''Fim do caso não trará Vanessa de volta'' A última sexta-feira foi particularmente difícil para o gerente administrativo Vanderlei Luiz de Oliveira, de 34 anos. No mesmo dia em que se soube que o assassino de sua noiva, a coordenadora de vendas Vanessa Duarte, de 25, era um vizinho - que estava foragido até ontem -, Vanderlei enfrentou outro martírio: passou o dia cancelando os compromissos do casamento deles, marcado para novembro. Os dois namoravam havia quatro anos e dois meses. O casamento ocorreria na Igreja de Santo Antônio, em Barueri. Vanderlei diz que pretende vender o apartamento de 76m2, com dois quartos, que os dois estavam comprando em um bairro de classe média da cidade. Cada um pagava metade da parcela mensal de R$ 800.