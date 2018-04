Fim de uma época, início do desmanche do filme de autor Foi inútil a mobilização de cinéfilos para evitar o fechamento do cine Belas Artes, mas não para alertar exibidores sobre a existência de um público interessado em filmes de autor, expressão que pode cair em desuso se o poder hegemônico do cinema de entretenimento continuar sendo uma ameaça às salas alternativas.