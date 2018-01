Fim de semana vai ter sol e máxima de 27ºC em São Paulo

A capital paulista deve ter sol neste fim de semana, depois de uma semana com tempo frio e fechado. A previsão é de tempo ensolarado e máxima de 27ºC no domingo. No sábado, a máxima prevista é de 26ºC e a mínima gira em torno dos 12ºC.

Nesta sexta, o dia também terá predomínio de sol, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O dia amanheceu com nevoeiros em diversos pontos, mas ainda no início da manhã a neblina se dissipa e o sol aparece firme durante todo o restante do dia.

As temperaturas entram em rápida elevação e faz um pouco de calor nesta tarde, com a máxima chegando aos 26ºC.