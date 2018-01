Fim de semana vai ser nublado e com chuva em SP

A manhã desta sexta-feira começou com céu encoberto e chuva leve na capital e Grande São Paulo. A previsão para é que o dia seja chuvoso, de forma contínua, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas estão em declínio e a temperatura mínima fica em torno dos 19ºC e a máxima deve chegar aos 22ºC. Por conta do solo encharcado, há possibilidades de novos deslizamentos, segundo o CGE.

A frente fria que provocou o temporal, no entanto, se afasta para o norte e o tempo melhora no sábado na maior parte do centro-sudoeste do Estado, regiões com aberturas de sol e tempo mais seco, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital, o dia fica encoberto, com chuva e chuviscos em pontos isolados, por causa dos ventos úmidos vindos do oceano. A temperatura fica nos 17ºC e a máxima não passa dos 22ºC. No norte do Estado, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

No domingo, tempo volta a ficar instável em todo Estado, quando retornam as condições de pancadas de chuva forte e trovoadas, da tarde para a noite. Na capital paulista, o dia fica nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. A previsão é que a temperatura chegue aos 25ºC.

No início da semana, a formação da zona de convergência do Atlântico Sul faz com que o tempo continue ruim em todo o Estado.